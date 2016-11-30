Гибель бразильской футбольной команды стала одной из самых обсуждаемых в мировых СМИ за последнюю неделю.

Среди прочего появлялась информация, будто бы Лионель Месси за несколько дней до авиакатастрофы присутствовал на борту злополучного лайнера.

Как выяснилось, фотография, растиражированная в СМИ, на самом деле была сделана на личном самолёте бразильского легионера "Барселоны" Неймара.

Фотография была сделана ещё в ноябре, когда Неймар подкинул Лионеля Месси на матч сборных Бразилии и Аргентины. Снимок выложен на страничке ImMESS10nante. "Месси, Маскерано и Неймар путешествуют в Бразилию", – подписан снимок.

В то же время накануне в Twitter Frases_Futbol появился тот же снимок, но без Неймара в кадре, с подписью: "Всего несколько дней назад Лионель Месси был на самолете, который разбился".