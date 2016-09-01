Родители "троллят" своих детей 1 сентября, выкладывая в соцсети фотографии с хэштегом #backtoschool (назад в школу). На кадрах на фоне грустных школьников в форме и с ранцами счастливые родители прыгают и веселятся. Им теперь не нужно думать, куда деть ребенка, пока они на работе, чем его развлечь и как покормить.

Примечательно, что фото такого плана в большинстве своем выкладывают иностранцы. Многие российские родители их не понимают.

"А чему радоваться? Это же родителям придется уроки помогать делать до 12 ночи?!" "Только наши родители понимают, что с 1 сентября начинается самая жесть...", "У меня только глаз перестал дергаться после прошлого учебного года, а тут снова 1 сентября!", - комментируют фото счастливых мам на фоне грустных детей российские родители.

На самом деле, у работающих российских мам и пап с 1 сентября начинаются суровые будни с уроками, сборами в школу, проблемами - кому забирать ребенка, денежными расходами и прочими "ученическими радостями".