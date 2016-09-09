Накануне злоумышленники напали на машину инкассаторов "Альфа-банка" на северо-западе Москвы и, как выяснилось, украли около миллиона рублей.

Ограбление инкассаторов, "Альфа-банк"

Ограбление инкассаторской машины московского банка произошло в ходе её передвижения по Вишнёвой улице, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В результате нападения преступники завладели служебным пистолетом и пятью сумками с деньгами в сумме более 1 миллиона рублей", – сказал источник.

По его словам, полиции удалось установить местонахождение машин преступников.

В пресс-службе столичного главка МВД рассказали, что в четверг в районе часа дня поступила информация о нападении на автомобиль инкассации московского банка.

По предварительным данным, в ходе движения по Вишнёвой улице машина инкассации загорелась, и водитель с охранниками попытались самостоятельно потушить пожар и вынесли сумки с деньгами на улицу. В этот момент на них напали пятеро бандитов, которые потом скрылись на автомобилях ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112.

Сумки с наличными принадлежали "Альфа-банку", никто из его сотрудников при нападении не пострадал.

По данным МЧС, огонь с загоревшейся инкассаторской машины перекинулся на два соседних автомобиля, которые тоже пришлось тушить.