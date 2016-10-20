Поздно вечером 19 октября в Петербурге произошел серьезный пожар. По данным МЧС, в 22.49 на телефон "01" поступило сообщение о пожаре в доме №35/1 по улице Подвойского.

Как сообщили спасатели, огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире.

- На кухне площадью 8 кв.метров обгорела обстановка на площади 2 кв.метра. Из квартиры спасены 2 человека, - рассказали Metro в пресс-службе МЧС города.

На ликвидации пожара работали 2 единицы техники и 8 человек личного состава МЧС.

Возгорание было ликвидировано за несколько минут. При пожаре никто не погиб и не пострадал, уточнили спасатели.

Добавим, накануне в городе произошло сразу несколько серьезных пожаров. В МЧС отметили, что причиной частых возгораний может быть использование обогревателей из-за резкого похолодания на улице. В ведомстве просят горожан быть предельно осторожными и не оставлять без присмотра работающие электроприборы.