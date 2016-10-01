Машина вспыхнула на 17-м километре трассы “КОЛА” рядом с заправкой ПТК по направлению от города.

О происшествии на Мурманском шоссе рассказали очевидцы в социальной сети “Вконтакте”.

– Я помогал тушить её (от ред. – буханку), – рассказывает водитель Сергей в паблике “ДТП и ЧП/Петербург”. – Из трёх огнетушителей только мой сработал. Больше никто не остановился и не помог. Машина 71 года выпуска, владелец – водитель профессионал. После выезда с заправки машина задёргалась и выстрелила в обратку. А поскольку дядька по глупости снял фильтр – преграды пламени не было. Дальше – дело техники. Поднял капот – пламя в лицо.

По словам очевидца, документы, канистру и ружьё владелец автомобиля успел вытащить, а вот патроны и лодочный мотор сгорели.

На место оперативно приехала пожарная машина, которая в итоге помогла справиться с огнём.

Из-за случившегося на трассе образовалась небольшая пробка.