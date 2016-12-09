8 декабря в павильоне «Ленэкспо» прошла последняя в этом году ярмарка вакансий «Труд и занятость». Здесь посетители могли оставить потенциальным работодателям резюме, а также узнать о тонкостях профессии. Промышленность, охрана и безопасность, транспорт, сфера отдыха, строительство и ЖКХ – выбор вакансий огромный. Многие предприятия и учебные заведения предлагали сменить профессию на техническую и кардинально изменить жизнь в новом году.

– Мы предлагаем переподготовку и курсы повышения квалификации, – рассказала Наталья Хадкова, секретарь приёмной комиссии Колледжа водных ресурсов. – В 2017 году у нас можно обучиться по двум новым специальностям. Готовим специалистов по управлению и эксплуатации многоквартирных домов. Учитывая, сколько вводится новостроек, ребята будут востребованны. Ещё готовим монтажников и наладчиков электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

В этом году широко представлены строительные специальности, отдельный стенд посвятили средствам защиты.

– Мы предлагаем страховочное оборудование для промышленных альпинистов, спецодежду, обувь, – рассказал Пётр Грикалов, бренд-менеджер ООО «Техноавиа – Санкт-Петербург». – Также проводим семинары и рассказываем о правилах безопасности при работе на высоте.

Для тех, кто готов переехать в другой город, на нескольких стендах были представлены вакансии предприятий из разных регионов. Люди с инвалидностью также могли найти работу. Например, слабовидящим предлагают пройти курс медицинского массажа, а затем устроиться в санаторий или больницу.

– В этом году представлено много технических специальностей – около 65%, – отмечает Елена Соколовская, заместитель директора Центра занятости населения. – Тенденция ярмарки этого года – предложение работы по техническим специальностям, которые востребованны именно сейчас.