В самам центре Петербурга произошло массовое ДТП. Об этом сообщают пользователи в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По данным МЧС, в 16 часов у дома № 2 по Дворцовой набережной столкнулись 6 автомобилей: Hyundai, Peugeot и Nissan, Chevrolet, ВАЗ и Volkswagen.

Очевидцы пишут, что водитель Volkswagen Tiguan протаранил сзади машины, которые стояли на светофоре.

- Коварный участок. Из-за мостов не видно, в результате влетают в стоящие, ничего не подозревающие автомобили. А ещё пытаются ехать в два ряда, хотя есть знаки сужения проезжей части, - пишут участники сообщества в комментариях.

Авария на набережной обошлась без человеческих жертв, обстоятельства ДТП выясняются.