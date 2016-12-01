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Metro публикует фотографии из-за кулис шахматного матча Карлсен-Карякин

  • Кирилл Сосков

Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира

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Норвежский шахматист Магнус Карлсен в ночь на первое декабря защитил титул чемпиона мира, переиграв на тайм-брейке россиянина Сергея Карякина. В первых двух рапидах тайм-брейка (партия с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд на ход) победитель выявлен не был. В третьем рапиде Карлсен, игравший чёрными фигурами, одержал победу. Заключительный рапид также остался за норвежцем. 

Напомним, что до этого 12 основных партий матча завершились вничью 6:6. За матчем следили миллионы людей по всему миру. Но мало кто видел противостояние Карякина и Карлсена, что называется, из-за кулис, с расстояния в несколько метров. Metro даёт своим читателям такую возможность и публикует фотографии с места событий. 

Особого внимания заслуживает фотография помещения, в котором Карслен и Карякин разыгрывали титул.

Ряд СМИ сообщили, что эта комната звуконепроницаемая, а также пуленепробиваемая. Журналист Андрей Кульянов, который был в Нью-Йорке на матче, рассказал Metro, как всё было устроено для гроссмейстеров и болельщиков.

– Комната для Карлсена и Карякина была с толстым тёмным стеклом и скорее звуконепроницаемая, так как организаторы не хотели, чтобы шахматистами что-то мешало. Выйти к комнате в течение всей партии можно было через специальный тёмный коридор. Причём как из ВИП-зала, так и из зала, где находились обладатели обычных билетов. Охранник запускал людей в коридор небольшими порциями. Возле стеклянной комнаты тоже стояла охрана и следила за тишиной, так как в первый день гроссмейстеры жаловались, что всё равно слышали шум и испытывали дискомфорт.  

Что касается результата матча, то эксперты сходятся во мнении: Карлсен в конкретный момент времени оказался лучше.

– Карлсен на тай-брейке просто оказался готов лучше Карякина, это был его день, – заявил Metro Первый вице-президент шахматной федерации Москвы, глава фонда «Шахматы в школе» Никита Ким. – Но Карякина в мире теперь очень уважают, он смог сделать так, чтобы интерес к шахматам в России возродился. Прошедший шахматный матч у нас обсуждают даже в метро, а это дорогого стоит. Конечно, быстрого матча-реванша не будет, Карякину придётся вновь идти к титулу с низших ступеней. Но он добьётся своего.    

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