Выставка Inwetex совместно с газетой Меtrо при поддержке «Абрикос Медиа» начинает конкурс-квест «Санкт-Петербург – город мира».

На страницах газеты Metro будет загадано место в Санкт-Петербурге, которое представляет собой одну из шести частей света. Первые три человека, которые придут на загаданное место, получат сувенир с уникальным номером, а также возможность попасть на страницу газеты и шанс выиграть главный приз – путешествие, которое будет разыграно на выставке Inwetex 15 октября Костей Павловым и Максом Брандтом. Все остальные участники получат сувениры от партнеров.

Конкурс проводится исключительно в газете Metro-Петербург (см. электронную версию издания ЗДЕСЬ или берите Metro у распространителей). График публикаций см. ниже.

Полная информация о правилах, критериях отбора победителей, призах и сроках проведения конкурса «Санкт-Петербург – город мира»

1. Конкурс-квест «Санкт-Петербург – город мира» (далее – Конкурс) организован ООО «Санкт-Петербург Экспресс» (адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, Петрозаводская ул.,12) (далее – Inwetex). Приз для победителя конкурса предоставляет ООО «МСУ Тех» (Россия, 195112, Санкт-Петербург г, Карла Фаберже пл., дом № 8, литер Б, оф.706) (далее Слетать.ру)., АО «Тюрк Хава Йоллары» (Россия,191186, пр.Невский дом №19)(далее Turkish Airlines)

2. Участие в Конкурсе подразумевает согласие участников с нижеприведенными условиями и правилами.

3. К участию в Конкурсе допускаются лица не моложе 18 лет, в противном случае требуется письменное согласие родителей или иных законных представителей. К участию не допускаются сотрудники компаний Metro, Inwetex и ее аффилированных и дочерних компаний, равно как и их родственники и лица, принимающие непосредственное участие в организации Конкурса.

Конкурс объявляется только для лиц, постоянно проживающих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проведение настоящего Конкурса регулируется законодательством Российской Федерации.

4. Условия участия:

4.1 Участие в Конкурсе бесплатно и открыто каждому, кроме лиц, упомянутых в п. 3 настоящих Правил.

4.2 Согласно графику публикаций, приведенному в пункте 5.3 настоящих Правил, на страницах газеты Метро, будут опубликованы статьи, в которых будет загадано одно из мест Санкт-Петербурга. В каждой статье будет загадано новое место, всего 6 мест.

4.3 Участнику необходимо отгадать загаданное место, и прийти на это место в день публикации с 8-30 до 13-30.

4.4 Первые три человека, которые придут на загаданное место, получат сувенир (предмет) с индивидуальным номером и анкету, которую необходимо будет заполнить.

4.6 Предъявив сувенир (предмет) на выставке Inwetex (Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., 103, ВК Ленэкспо, 7 павильон) 15 октября 2016 года до 12 часов, участник примет участие в розыгрыше главного приза.

5. Сроки проведения Конкурса:

5.1. Начало конкурса – 20 сентября 2016 г.

5.2. Окончание конкурса – 6 октября 2016 г.

5.3. График публикаций:

20.09.2016 – на страницах газеты Metro

23.09.2016 – на страницах газеты Metro

27.09.2016 – на страницах газеты Metro

29.09.2016 – на страницах газеты Metro

04.10.2016 – на страницах газеты Metro

06.10.2016 – на страницах газеты Metro

5.4. Подведение итогов конкурса – 15 октября 2016 г. Победитель розыгрыша приза определяется в следующем порядке:

· участники Конкурса, предъявившие в соответствии с пунктом 4.5 настоящих Правил сувениры с индивидуальным номером, получат индивидуальный билет, который будет необходимо опустить в барабан (лототрон);

· розыгрыш главного приза состоится 15 октября 2016 года в 12-00(время может быть изменено согласно программе) на выставке Inwetex (Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., 103, ВК Ленэкспо, 7 павильон);

· победителем Конкурса и обладателем главного приза объявляется участник Конкурса, билет которого будет вынута из барабана первой в случайном порядке.

6. Главный приз Конкурса:



Главный приз – путешествие в Турцию на двоих.

(2 авиабилета в Турцию эконом класса (туда-обратно) предоставляем авиакомпания Turkish Airlines

Сертификат на отель предоставляет Слетать.ру.

Воспользоваться призом могут только 2 человека, и только совместно сертификат + авиабилеты.

7. Главный приз не подлежит замене, компенсации денежными средствами или передаче другим лицам. Приз передается Победителю лично. При отказе победителя Конкурса от главного приза главный приз повторно не разыгрывается.

8. Организаторы не являются налоговыми агентами победителя Конкурса и не осуществляют выплату налогов и сборов, связанных с получением главного приза. Победитель Конкурса уплачивает все налоги и сборы, связанные с получением главного приза, самостоятельно.

9. Принимая участие в Конкурсе, участники Конкурса дают добровольное согласие и разрешение на обработку своих персональных данных Организаторами Конкурса любыми предусмотренными действующим законодательством способами, включая публикацию сведений о ФИО, возрасте, регионе проживания и фотоизображений участников Конкурса в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, в течение всего периода проведения Конкурса, а также после его завершения в течение неопределенного срока.