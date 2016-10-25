Этот лысый ёжик по кличке Нельсон из Великобритании потерял все свои иголки после того, как испытал сильнейший стресс. Его обнаружили в лесу зоозащитники и поместили для терапии в центр Foxy Lodge Wildlife Rescue.

В надежде на возобновление роста иголок волонтеры начали проводить ежедневные получасовые массажи с использованием миндального масла.

“У него на теле нет ни единой иголочки. Тем не менее, у него есть когти. Мы наверное уже никогда не узнаем, почему же он облысел”, - отметила Тоня Гарнер, менеджер центра Foxy Lodge Wildlife Rescue.

Сотрудники центра отмечают, что пока их метод не принёс ожидаемых результатов, но они продолжат эти процедуры, так как они оказали весьма благоприятный эффект на кожу Нельсона.

Даниэль Касилльяс