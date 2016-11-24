Рейсы Lufthansa через Пулково отменяются третий день подряд, сообщает "Радио Балтика" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

На пятницу, 25 ноября, отменены четыре рейса Lufthansa между Петербургом и Франкфуртом-на-Майне, а также два между Северной столицей и Мюнхеном.

Впервые шесть рейсов Lufthansa через Пулково были отменены в среду, 23 ноября.

Напомним, причиной отмены почти 900 рейсов немецкой авиакомпании Lufthansa по всему миру стала забастовка профсоюза пилотов, требующих повышения заработной платы. Годом ранее пилоты авиакомпании Lufthansa также выходили на забастовку, протестуя против повышения пенсионного возраста.

В результате отмены рейсов по всему миру около 100 тысяч человек были вынуждены часами ждать других лайнеров.