

Заподозрив у кота корреспондента Metro особую интуицию, на этот раз перед Мёрфи поставили задачу сделать вибор между сборной России по футболу и сборной Катара. Трансляция матча начнётся 10 ноября в 19.00.

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Кот, конечно же, очень далёк от футбола. Ему безнадёжно пытались привить любовь к гонкам класса "Формула-1", но тщетно - после первого же круга он отправлялся дремать в другую комнату.

Для того, чтобы "подогреть" интерес к футболу и судьбе предстоящего матча Россия-Катар 10.11.2016, кота Мёрфи не кормили 4 часа.

Когда появились блюдечки с кормом напротив табличек с надписями Россия и Катар, кот сначала поглотил весь корм из миски напротив листа с символикой сборной РФ, но на этом не остановился. После этого он перебрался к миске с табличкой "Катар" и начисто всё съел.

Скорее всего, логично будет считать предсказание верным, если сборные России и Катара сыграют вничью или же с минимальным отрывом победит сборная РФ.

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