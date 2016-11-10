Матч Россия-Катар: прогноз и история встреч

В преддверии Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 сборная России пробует свои силы в матчах с представителями разных континентов. Так, подопечные Станислава Черчесова уже сыграли с европейской командой – Турцией (0:0), африканской – Ганой (1:0) и северо-американской – Коста-Рикой (3:4). На очереди соперник из Азии – Катар.

Эта экзотичная страна известна футбольным болельщикам тем, что в 2022 году примет чемпионат мира, а в местной лиге выступают такие именитые футболисты, как Хави и Сейду Кейта. При этом национальная сборная явно не хватает звёзд с неба. Подопечные Хосе Фоссати занимают 91-е место в рейтинге ФИФА.

За всю историю россияне дважды играли с Катаром. В 1996 году наши футболисты отпраздновали победу со счётом 5:2, а 15 лет спустя сыграли вничью – 1:1. Всего два игрока из нынешнего состава выходили на поле в том матче – Денис Глушаков и Юрий Жирков. Впрочем, участие Жиркова в предстоящем поединке находится под вопросом из-за травмы.

Участник первого в истории матча против Катара Андрей Канчельскис в разговоре с Metro поделился мнением о встрече.

– В 1996 году мы подходили фаворитами к игре с Катаром и легко их пере­играли с разгромным счётом. Впрочем, тогда они не были такой богатой страной, как сейчас. Катар очень быстро развивается, в том числе и в футбольном направлении. Катарская сборная старается играть в красивый и техничный футбол – они не любят плотной борьбы и действуют вальяжно. Таким образом, им не надо давать свободы действий. С катарцами следует играть жёстко. Конечно, в тактическом плане они уступают европейским сборным.

Матч Россия-Катар 10 ноября: прогноз

Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Канчельскис также дал свой прогноз на игру.

– Счёт спрогнозировать трудно, но очевидно, что матч будет непростой. В Катаре непривычные для нас погодные условия – там жарко и душно. У Катара много талантливых футболистов. Я думаю, что нас ждёт интересная игра – хотелось бы на это посмотреть.

Матч Россия-Катар 10 ноября: трансляция

Товарищеский матч между командами России и Катара покажет Первый канал. Прямая трансляция поединка начнётся в 19.00 по московскому времени.