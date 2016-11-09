Уже утром 9 ноября стало известно, что 45-м президентом США стал Дональд Трамп. Накануне вечером, 8 ноября, корреспондент Metro решил провести классический эксперимент и узнать, кто же победит на выборах. Для этого потребовалось два блюдечка с одинаковым кормом, портреты кандидатов в президенты Хиллари Клинтон и Дональда Трампа и кот Мёрфи породы невская маскарадная. Сразу оговоримся, что кот не следил за предвыборными дебатами, очень далёк от политики и пока проявлял лишь интерес к сериалу "Звёздный путь" Джина Родденберри.

Ради чистоты эксперимента были взяты два блюдца, из которых кот никогда раньше не ел корм. Приблизительно за 3 часа до начала привычная миска исчезла из поля зрения кота, что, несомненно, уже ввело его в лёгкий шок.

Возле портретов Трампа и Клинтон поставили два блюдечка с одинаковым количеством корома. Кота в этот момент держали на руках. Когда же Мёрфи отпустили, он сначала подошёл к листам, а затем уселся напротив портрета Дональда Трампа и стал есть корм только из этого блюдца.

Добавим также, что опустошив блюдце с сухим кормом рядом с изображением республиканца, корм напротив портрета Хиллари Клинтон Мёрфи есть не стал - его потом пришлось пересыпать в привычную миску. Как стало известно утром 9 ноября, Мёрфи угадал, кто станет президентом США.

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