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Корреспондент Metro оценил новую часть серии фильмов "Звёздные войны"

  • Алексей Мокряков

После просмотра кинокартины, "Далёкая галактика" стала понятнее

Половина зрителей, увидев Дарта Вейдера, почувствует благоговейный трепет (это фанаты саги), другая половина – громко засмеётся... 

Половина зрителей, увидев Дарта Вейдера, почувствует благоговейный трепет (это фанаты саги), другая половина – громко засмеётся... 

Предоставлено Disney

Фото:

Сегодня в прокат выходит фильм «Изгой-один: Звёздные войны. Истории». Кино рассказывает о жизни и борьбе повстанцев и ставит перед собой поистине благородную цель – сделать предыдущие картины понятнее и ближе зрителю.

Как фанат саги, я поставил себе простые условия. Если в новом фильме я увижу устрашающего Дарта Вейдера, а не ту чёрную железную коробку (из «Новой надежды» 1977 года), которую почему-то никто и победить не может, отзыв будет положительным. 

Дело в том, что новый фильм, который своими временными рамками относит нас к самой первой картине саги, имеет уникальную возможность дополнить, улучшить и объяснить то, что по тем или иным причинам не получилось в далёких 80-х.

Гарет Эдвардс справился с этой задачей на четыре с плюсом. Скомканное начало «Новой надежды», где некая принцесса Лея с очень странной причёской (уже культовой), с чертежами какой-то непонятной «Звезды смерти» убегает от не менее странного мужика (Ситха? Кто это ещё такой?) в чёрном костюме и с явными проблемами дыхательной системы, обретает предысторию вместе с выходом в прокат «Изгоя». Вы узнаете больше о том, кто создал космическую станцию «Звезда смерти», кто и как похитил её чертежи, а также как они попали к принцессе (сама задумка и метод, с помощью которого план был осуществлён, – верх креатива сценаристов, это стоит увидеть).

А теперь о том, почему четыре с плюсом, а не пять. Дарт Вейдер как был неповоротлив, так и остался. Создатели кино просто не дали ситху подраться вдоволь. С другой стороны, его неторопливость можно понять – в фильме его врагами выступают лишь парни с бластерами (никаких чудом уцелевших джедаев, увы). 

И последнее. Как фанат, я не могу не похвалить создателей «Изгоя» за то, что вернули в кино некоторых старых добрых персонажей. Не скажу,  кого и как это было сделано, но... Это было очень круто! Так что – все в кино. И да пребудет с вами Сила!

Плюсы и минусы

Плюсы. «Изгой» получился гораздо лучше «Пробуждения силы». Создатели картины не боялись что-то испортить, не боялись сделать картину хуже предшествующих, и это заметно. Это уже не тот набор штампов, которые слились вместе в предыдущем эпизоде.   

Минусы. Главный минус (по мнению фаната) – в работе над персонажем Дарта Вейдера. Хоть и приятно, что на языке оригинала его озвучивает 85-летний Джеймс Эрл Джонс, который озвучивал ситха и в самых старых эпизодах космической саги.    

                                                                 Редактор дня

Режиссёр  Тимур Бекмамбетов

"Я спокойно отношусь к  «Звёздным войнам». Не скажу, что я большой фанат. Так получилось, что моя юность не совпала со временем, когда эти фильмы показывались. А позже... Для меня как кинематографиста наивность этого языка и этого мира была уже далека. Хотя я абсолютно понимаю, почему это такая любимая всеми история. Это сказка, рассказанная впервые не в прошлом, а в будущем. К обилию компьютерной графики я отношусь спокойно. На самом деле наши «Ёлки» – это тоже огромное количество графики, мы же снимаем летом зиму".

                                          «Звёздные войны», которые мы ждём  

«Эпизод 8»

Это рабочее название следующего эпизода саги, который выйдет в конце 2017 года. Многие поклонники саги не могут простить создателям прошлого фильма тот факт, что Люк Скайуокер (в исполнении Марка Хэмилла) появился в нём лишь на миг. Такими «жабами» они пытаются объяснить сей факт.

«Безымянный проект  о Хане Соло»

Снова рабочее название. Фильм расскажет о приключениях молодого контрабандиста Хана Соло, которого сыграет Олден Эренрайк. Когда мы вспоминали, как он выглядит, то подумали, что вы тоже не знаете – так что... его фото наверху. 

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