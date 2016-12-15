Корреспондент Metro оценил новую часть серии фильмов "Звёздные войны"

Сегодня в прокат выходит фильм «Изгой-один: Звёздные войны. Истории». Кино рассказывает о жизни и борьбе повстанцев и ставит перед собой поистине благородную цель – сделать предыдущие картины понятнее и ближе зрителю.

Как фанат саги, я поставил себе простые условия. Если в новом фильме я увижу устрашающего Дарта Вейдера, а не ту чёрную железную коробку (из «Новой надежды» 1977 года), которую почему-то никто и победить не может, отзыв будет положительным.

Дело в том, что новый фильм, который своими временными рамками относит нас к самой первой картине саги, имеет уникальную возможность дополнить, улучшить и объяснить то, что по тем или иным причинам не получилось в далёких 80-х.

Гарет Эдвардс справился с этой задачей на четыре с плюсом. Скомканное начало «Новой надежды», где некая принцесса Лея с очень странной причёской (уже культовой), с чертежами какой-то непонятной «Звезды смерти» убегает от не менее странного мужика (Ситха? Кто это ещё такой?) в чёрном костюме и с явными проблемами дыхательной системы, обретает предысторию вместе с выходом в прокат «Изгоя». Вы узнаете больше о том, кто создал космическую станцию «Звезда смерти», кто и как похитил её чертежи, а также как они попали к принцессе (сама задумка и метод, с помощью которого план был осуществлён, – верх креатива сценаристов, это стоит увидеть).

А теперь о том, почему четыре с плюсом, а не пять. Дарт Вейдер как был неповоротлив, так и остался. Создатели кино просто не дали ситху подраться вдоволь. С другой стороны, его неторопливость можно понять – в фильме его врагами выступают лишь парни с бластерами (никаких чудом уцелевших джедаев, увы).

И последнее. Как фанат, я не могу не похвалить создателей «Изгоя» за то, что вернули в кино некоторых старых добрых персонажей. Не скажу, кого и как это было сделано, но... Это было очень круто! Так что – все в кино. И да пребудет с вами Сила!