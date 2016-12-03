Накануне Палатой представителей конгресса США был принят законопроект, согласно которому запрещается выделять средства из оборонного бюджета страны на сотрудничество в РФ в военной сфере. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу законодательного органа США.

Для того, чтобы данное ограничение на сотрудничество в военной сфере было снято, США выдвинуло ряд условий, после выполнения которых будет рассматриваться вопрос возобновления партнёрских отношений.

Среди прочих условий отдельными пунктами стоят возврат Крыма Украине, «выполнение минских соглашений» и «отказ от агрессивных действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины». Также запрещается финансировать любые действия, которые «признавали бы российский суверенитет над Крымом».

В законопроекте также говорится о том, что Россия "продолжает демонстрировать намерение расширить сферу влияния и ограничить влияние Запада в регионе и в глобальном масштабе", что вызывает опасения у США.

Данный законопроект уже был принят сенатом США. После окончательного согласования формулировок его текста, законопроект будет отправлен на подпись президенту США.