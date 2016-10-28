Студенты Кембриджа приняли участие в откровенной фотосессии для ежегодного календаря, выпускаемого в благотворительных целях. Об этом в пятницу сообщает The Daily Mail.

В частности, в календаре можно увидеть женские и мужские команды Кембриджского университета по теннису, хоккею, футболу и другим видам спорта – голые атлеты позируют на фоне достопримечательностей своего известного вуза.

Так, например, полностью обнажённые гимнастки делают стойки на руках на зимней веранде ботанического сада, а спортсменки из женской сборной по теннису позируют в библиотеке.

Самыми одетыми на снимках выглядят парни из университетской сборной по боксу – они сидят в лекционном зале Кембриджа в одних лишь боксёрских перчатках.



