Новость о том, что в случае победы Трампа жители Калифорнии проведут референдум о независимости появилась ещё в сентябре этого года.

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По окончании выборов Metro связалось с президентом движения за независимости штата, Луисом Маринелли, – жизнь которого, как оказалось, тесно связана с Россией– чтобы узнать, что намерены участники движения за независимость делать дальше.

Почему вам пришла идея о проведении референдума об отделении?

В какой-то момент я осознал, что сегодняшнее федеральное правительство и вся система в целом настолько стали несовершенны, что их уже нельзя реформировать. Также нельзя продолжать жить так.

Одним из толчков для меня стала иммиграционная реформа. Моя жена из России, и нам пришлось потратить очень много времени и сил, чтобы она смогла переехать жить ко мне именно из-за сложной системы. Примечательно, что несмотря на то, что Конгресс не желает упрощать систему, калифорнийцы очень доброжелательно относятся к иммигрантам, даже тем, что без документов. В итоге я решил для себя, что больше не намерен подчиняться законам США и признаю себя подданным только Калифорнии.

Сколько человек вас поддерживают?

У нас уже есть около 13 тыс волонтёром. В Facebook у официального аккаунта нашего движения – 27 тыс подписчиков 15 тыс – в Twitter. Изначально ядром нашего движения стали волонтеры, и мы были удивлены, сколько желающих вскоре объявилось. И эти цифры все увеличиваются.

Что вы думаете о результатах выборов?

На мой взгляд, недавние выборы в США стали наглядным примером разобщенности между американцами и калифорнийцами. У нас абсолютно другие ценности и восприятие мира, чем у американце, проголосовавших за Дональда Трампа.

Тот факт, что он избрали президентом именно его – это символ того, насколько мы разные. Мы разны нации. Поэтому настало время нам образовать собственное государство.

Каким образом ваша жизнь связана с Россией?

Я несколько лет прожил в России, преподавал английский и встретил там свою супругу.

Открыли бы вы посольство Калифорнии в Москве?

Если бы я был ответственным за открытие посольств, то я бы, конечно, открыл посольство Калифорнии в Москве, так как на мой взгляд, Россия сегодня – очень важная в геополитической плане страна, вместе с Китаем, Индией и Бразилией.

Я люблю Москву, тут чувствуешь себя по-особенному, будто, ты оказался в очень важном месте. Это очень современный и благоустроенный город – по крайней мере, по сравнению с другими городами России.

В случае, если Калифорния становится суверенным государством, можно ли ожидать каких-то изменений в отношениях с Россией?

На мой взгляд, отношения между Калифорнией и Россией могли быть лучше, чем у России и США сегодня. Мы хотели бы наладить отношения со многими странами мира. Просто так получилось, что мы все еще являемся частью страны, которая провоцирует возникновение многих проблем в мире, в частности из-за своих военных действий.

Что нужно сделать, чтобы провести ваш референдум?

Нам нужно собрать около 800 тыс подписей, чтобы провести референдум, на котором решится вопрос об отделении. Мы планируем начать процесс сбора весной. У нас будет около полугода на сам сбор. Мы уверены, что наши волонтеры помогут нам собрать необходимое количество и референдум состоится уже в ноябре 2018.