Кафе "Му-Му" на Нахимовском проспекте, в которым по предположениям могли отравиться дети, приехавшие на экскурсию в Москву из Калининграда, всё ещё продолжает работать.

Ряд СМИ сообщили ранее о том, что после информации об отравлении детей кафе было закрыто. Однако корреспондент Metro посетил заведение, которое, вопреки появившейся в Сети информации, функционирует в обычном режиме.

При этом руководитель отдела маркетинга сети "Му-Му" Ульяна Салтан сообщила агентству "Москва", что, по информации Роспотребнадзора у детей была обнаружена вирусная болезнь, что исключает факт пищевого отравления.

Напомним, что в Смоленске 3 декабря с поезда "Москва — Калининград" были сняты 16 детей. Сообщалось, что их госпитализировали с симптомами пищевого отравления. Всего в группе на экскурсию в Москву приехали 79 школьников.