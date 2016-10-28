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Обновлено : Сегодня 12:40
- Опубликовано : Сегодня 11:59

Ящур в молоке вызвал панику в соцсетях

  • Данила Белов

Пользователи активно делятся сообщением об опасности определённой молочной продукции

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Ящур в молоке поднял волну паники в Интернете, пользователи активно делятся постом в различных группах, в котором говорится о том, что компания Вимм-Биль-Данн массово отзывает часть своей продукции из-за угрозы здоровью россиян.

"Сейчас было совещание: в молочной продукции Вимм-Биль-Данн нашли ящура, произведённая начиная с 11 октября,вся продукция отзывается с продажи и уничтожается. Бренды компании: домик в деревне, агуша, имунелле, сыр ламбер, весёлый молочник, чудо, кубанская буренка. Не покупайте!!! Все выкиньте! Совещание было с участием Роспотребнадзора!" - говорится в сообщении.

 

Отметим, что ящур в молоке был обнаружен во Владимирской области. Из-за вспышки заболевания Роспотребнадзор потребовал изъять из торговых сетей продукцию, произведенную на "Молочном комбинате Юрьев-Польский". Именно туда направлялось сырье с зараженной фермы. О предписании Роспотребнадзора СМИ начали писать ещё 26 октября, а саму болезнь управление Россельхознадзора по Владимирской области нашло в ООО "ВКВ" ещё 21 октября. 

Отметим, что ящур в молоке стал крайне неприятной новостью для магазинов «Атак», «Дикси», «Перекресток», «Ашан», «Билла». Именно в эти торговые сети были направлены письма с требованием убрать с полок ряд молочных товаров. Представители «Перекрестка» и «Дикси» уже подтвердили "Ведомостям" факт получения писем от поставщика.

В каких районах Владимирской области ящур

Ящур во Владимирской области был обнаружен в Собинском районе. Губернатор региона Светлана Орлова на специальном совещании пообещала наказать всех виновных в том, что в область впервые за 20 лет попал данный вирус.

Вимм-Биль-Данн и ящур

Вимм-Билль-Данн приобрела холдинг "Ополье" в 2011 году, а чуть позже фирма сама стала частью компаний PepsiCo. Как сообщили РБК в пресс-службе PepsiCo, ООО "ВКВ" ежедневно поставляло на завод всего лишь 6–7 тонн молока, что является ничтожным количеством, если учесть, что общий объем перерабатываемого сырья на "Ополье" составляет 220–230 тонн в сутки. В настоящее время представители "Ополья" активно работают с Россельхознадзором и Роспотребнадзором из-за ящура в молоке и проводят все необходимые профилактические мероприятия. При этом в компании уверены в безопасности своей продукции, а принятые меры считают перестраховочными. 

В каких продуктах ящур

Обнаруженный ящур в молоке вынудил магазины убрать из своего ассортимента кефир "Домик в деревне" жирностью 1% и 3,2%, молоко пастеризованное "Домик в деревне" жирностью 3,7% - 4,5% и 2,5%, а также простоквашу "Домик в деревне" 3,2%. 

Данная продукция должна быть отправлена на склады производителя, а деньги за возвращенный товар компания обязуется вернуть. 

Ящур в молоке: Чем опасен

Ящур является вирусным заболеванием, которым заразиться могут не только парнокопытные животные, но и человек. Болезнь можно определить по возникшей лихорадке и поражениям слизистой оболочки ротовой полости и конечностей. Возбудитель быстро погибает при нагревании до 60 С, а также под воздействием УФ лучей и обычных дезинфицирующих веществ. 

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