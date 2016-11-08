Сервис "Яндекс.Такси" и Музей уличного искусства принимают работы на конкурс "Стрит-арт на борту". Любой желающий может прислать свой вариант оформления машины, который бы превратил транспорт в арт-объект. Десять лучших работ появятся на автомобилях партнёров "Яндекс.Такси".

На первом этапе специалисты музея, критики и художники отберут 30 лучших идей для оформления. По итогам голосования на сайте конкурса в финал пройдут 15 участников. Победителя, который получил приз в 100 тыс. рублей, выберет компетентное жюри.

По словам участника худсовета, нью-йоркского художника, работающего под псевдонимом Gaia, стрит-арт — это часть городского пространства, как и машины такси, которые можно встретить на каждой улице.

– Представьте, вы заказываете такси, а к вам приезжает арт-объект! И день уже не такой серый. А для художников это будет большим счастьем — видеть, как их работы разъезжают по городу – отмечает художник.

Эскизы принимаются до 21 декабря на сайте конкурса. Здесь же свою работу можно примерить на модель такси.