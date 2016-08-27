О случае с укусом ядовитой змеи под Петербургом рассказала в социальных сетях пациентка Мариинской больницы по имени Виктория.

– Здесь встретила женщину. Нечастый случай, – пишет девушка в паблике “ДТП и ЧП/Петербург”. – Женщина приехала под Зеленогорск (была с друзьями ). Верх надела как надо, по всем правилам защиты от клещей и насекомых. Носки заправила в штаны, но сапоги высокие ещё не успела надеть, и была в низкой обуви.

По словам автора поста, петербурженка увидела в траве, не заходя в лес, ягоду и захотела её сорвать.

– Почувствовав жуткую боль, она испугалась. Позже увидела, что это была чёрная гадюка. Укус моментальный в пятку. Прочитав в интернете признаки интоксикации (головокружение, потеря сознания, тошнота) и не почувствовав на себе эти симптомы, не стала обращаться в больницу, – продолжает описывать ситуацию Виктория. – Только позвонила в больницу под Зеленогорском. Там ей сказали, что ничем помочь не смогут, только повязку наложат.

По словам рассказчицы, женщина стала ждать улучшений дома. Однако после двух дней она не увидела позитивных изменений и обратилась в Мариинскую больницу, куда её срочно положили.

Женщине сейчас делают курс уколов, дают сыворотки, ставят капельницы. Опухоль на укушенной ноги потихоньку пошла на спад.

Автор поста просит петербуржцев быть бдительными и при первом возможности в подобных ситуациях обращаться к медикам.