В ближайшие выходные, в субботу и воскресенье, в связи с проведением ООО «Компания Феникс-Фильм» съёмок художественного фильма "Любовь по приказу" движение транспорта будет прекращено на участке улицы профессора Попова и набережной Мойки.

Как уточняют в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры города, движение транспортных средств будет приостановлено на указанных ниже участках продолжительностью не более, чем на 2 минуты четыре раза за указанные периоды времени.

- с 08.00 до 22.00 17 и 18 сентября по ул. Профессора Попова от пр. Медиков до Аптекарского пр.;

- с 08.00 до 22.00 21 и 22 сентября по наб. р. Мойки от Прачечного пер. до Фонарного пер. и Б. Морской ул. от Конногвардейского пер. до Фонарного пер.