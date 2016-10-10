Иван Иванович появился в редакции, как заправский рокер: в кепке, очках и толстовке. Спросил, не возражаем ли мы, чтобы он не снимал кепку, мол, волосы без специальной укладки плохо выглядят, но уже в середине беседы снял и кепку, и очки, и даже расстегнул кофту, демонстрируя футболку «Рождённый в СССР». Общение с гостем походило на мини-спектакль. То он изображал царя, который под музыку группы «Любэ» наводит ужас на весь мир, то заливисто хохотал, совсем как его доктор Быков из «Интернов». Сложно было поверить, что ему 22 июля исполнилось 50 лет.

– Ой, как я его отпраздновал, – рассказал Охлобыстин. – Я поднялся на вершину Афона с сыновьями и друзьями. Звонил в колокол самого высокого православного храма в мире – это Панагия. Мне подарили компас и маленькое Евангелие на греческом языке. Я сказал трогательную речь и выложил её в «Инстаграм» (смеётся). Поздно уже себя менять.

Широко отметить «полтинник» Охлобыстин решил 12 октября. В этот день он устроит концерт в «Крокус Сити Холле». Как обещает юбиляр, будут все его друзья: Гарик Сукачёв, Сергей Галанин, группа «Чайф», Михаил Ефремов, который является крёстным одной из дочерей Ивана Охлобыстина:

– С Вадиком Демчогом (исполнитель роли Купитмана из «Интернов». – Прим. ред.) сейчас обсуждали, он рояль хочет, проказник. Харатьяна уговорил. У него очень хорошие песни, а я попросил ещё спеть и «Когда уйдём со школьного двора». Он начал говорить: «Она скучная». А я: «Димас, да мы уже олдовые старики, и у нас там аудитория будет такая, как у костра. Я хочу плакать и смеяться». У нас старинная компания, такой корабль-призрак, мы уже вросли в него (образ из фильма «Пираты карибского моря». – Прим. ред.). Капитан без сердца не я. (Смеётся.) Хотя, может, и я. Оксанка украла сердце.

За импровизированным столом на сцене соберётся вся семья актёра: жена Оксана и шестеро детей. Многочисленных детей Охлобыстин считает главным секретом его успехов.

– Бытие подстраивается под нас. Это не так, купил квартиру, и потом купил ребёнка, как пуделя. Нет, сначала ребёнок, потом – мама родная – купил квартиру. Второй ребёнок – заработал на двухкомнатную, и так эволюция тебя протащит, – говорит актёр. – Бытие подстраивается под тебя. Иначе никак не объяснить то, что случилось со мной. Я лентяй, но жизнь заставляла.

Что касается воспитания, то, по словам Иван Иваныча, есть у них в семье правило, которое никто не может нарушать:

– Это график дежурств на холодильнике. Есть несколько тезисов, которые нужно постоянно напоминать детям. Прежде всего, что счастлив только благодарный. Ещё у нас принято отдавать сдачу. Мы никогда хлеб не оставляем на земле. При этом, мы дураки набитые, монетки кидаем в море, когда уезжаем. Если бы мы делали наш семейный герб, мы бы взяли опоссумов из «Ледникового периода» (хохочет).

Вспомнил наш гость и про своё детство. Оказалось, что факт из «Википедии» о том, что в 4-м классе его отец заставил съесть учебник, – неправда:

– Так утверждал один журналист. И он был так хорош, что я сдался. Папа у меня был рафинированный интеллигент, военврач, любимец женщин. В 62 года он женился на маме. Ей 19 исполнилось. Запудрил мозги деревенской красавице и на самом деле искалечил всю жизнь. Но его нельзя осуждать. Он противоречив, как я. Только я в другой сфере. У папы не получалось с семьёй, он постоянно женился, пока не умер. Помню, он был уже древним стариком, я пришёл к нему в гости, а из квартиры вышла молодая дама. Я у него спрашиваю, что тебя может с ней объединять. А он: «Сейчас, к сожалению, ничего, кроме жилплощади». При этом он был герой трёх войн. Есть фотография, где он оперирует прямо во время штыковой атаки. Мимо люди бегут, убитая медсестра, а он режет кого-то. Папа был неистовый герой. Спас много жизней.

Что касается себя, то, по словам гостя, «самое комфортное время» было прожито им, когда он служил в церкви, и его идеальный план на будущее:

– В деревне бабушек исповедовать, но для этого надо, чтобы забыли про доктора Быкова и всё остальное.

Охлобыстин не скрывает, что снимается из-за денег. Из всех ролей он выделяет работу в военной драме «Нога» (1991), куда его позвали случайно.

– Мы тут недавно с Оксанкой обсуждали главное достижение в жизни. Всякое было: «ДМБ» (Охлобыстин был сценаристом фильма. – Прим.ред.), книжку написал... Оксанка говорит: «Дети». А я: «Нет, самое главное – я в 82 году написал одну из первых песен для «Коррозия металла» (смеётся).

МЫСЛИ ВСЛУХ

У нас в семье нет споров, у нас монархия. Я монарх.

предоставлено агентом Охлобыстина Фото:

Жена пилит меня за всё! Нет такого, чтобы ей что-то понравилось. Это как ночью в колодец кричать, ничего хорошего из этого не будет. Всё, что нравится мне, ей не нравится. У нас ничего общего нет. Мы не очень понимаем эти отношения. Мы дикари, никогда не будет подписан брачный договор ни у нас, ни у наших детей. Но мы одно целое. 4 октября был 21 год, как мы женаты. Я не отделяю её от себя. Это какая-то автономная база, стыковочная, и у нас один компьютер на двоих.

Если бы не было второй половины, я бы давно помер, потому что я человек очень азартный, в работе маньяк, в том смысле, что очень много работаю. При том нас всегда окружала компания пьющая, и если бы я со своим графиком зажил свободной жизнью, то помер бы уже. Она мне тут недавно говорит: "Может, я напрасно о нас так забочусь, люди выпивают и ничего…" А я ей: "Нет, эти мысли предательские. Я на тебе женился, чтобы ты меня спасла. У тебя помимо деторождения, опция шахматной королевы – уберечь слабого, но важного короля".

Праздность оскорбляет душу. Я не понимаю термина "свободное время". Не могу лежать на пляже.

Бывает, что хочется побыть и одному. Хотя я и начинаю корить себя, что мог бы принести пользу семье и другим людям. Но хочется полежать. Семечки от Мартина, тархун, или ещё лучше швепс, чтобы алкоголь напоминало, но не штырило. Хороший фильм, типо "Пираты Карибского моря". Если ещё жена спину чесать будет, вообще красота.

Актёрство никаких чувст не вызывает, честно говоря. Я же ВГИКовец, нас научили, что надо выслушать режиссёра, чего он хочет. Я вычитываю сценарий, заранее убираю все слизистые, чтобы никаких голых и без штанов. Я ж только вред нанесу стране. Я же ни Микки Рурк. Я не для этого, хотя и многодетный, я просто производитель. Вообще, главное спросить у режиссёра, тайминг какой, где тянуть, где глаза пучить.

Фильм "Нога" получил приз "Кинотавра". Фильм для избранных, выше только звёзды. Тогда я удовлетворил своё самолюбие раз и навсегда. Для бабушки получаешь институтский диплом, для мамы – первые призы.

В "Царе" я старался очень. Да я везде старался, ведь есть партнёры, для которых это вопрос карьеры, а не только заработка. А зачем мне карьера? Я сейчас в Геленджике снимаюсь, с редкой чайкой, не говоря уже о жителях. Я там не сфотографировался. Нафига мне это нужно? У меня гордыня другого уровня. Вот если бы мне Пультцеровскую премию дали, тогда бы я да, минут на 20 на себя в зеркало дольше бы смотрел. Я бы хотел так, снялся и пук, тебя все забыли и опять по городу спокойно гуляешь. Пук, вспомнили, снова позвали сниматься.

Оружие у меня появилось до того, как я стал священником. Я охотник, когда стал священником, я уже не смог охотиться на то, что я не ем. Мне пришлось ограничиться, но я остался охотником. Было разрешение на оружие, я купил себе пять разных стволов, для уток, для охраны дома.

Я хулиган, но я не могу быть безответственным.

Ювелирные украшения – это моё рокерское прошлое, все мы с кольцами ходили.

Если бы меня выбрали президентом, я бы всё запретил. Я тогда всем честно говорил, когда была история с баллотированием в президенты. Моя программа была изуверская на 7 лет. Три года, чтобы самому насытиться и знакомых пристроить. Затем методом короткого референдума – царствие. В короткий срок всё запретить, поделить всё так, чтобы все от природных средств получали свою ренту. И берегли природу из личного целесообразия. Аристократизм – это реальное беспокойство за судьбу страны. Если ты реально беспокоишься, ты бычок поднимаешь, мусор не выбрасываешь. Людей не надо ни развлекать, ни обманывать, нам не нужна свобода, мы не знаем, что с ней делать.

Русские – жёсткие панк-эльфы.