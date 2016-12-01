30-летняя россиянка Ирина Шейк стала настоящей звездой показа Victoria’s Secret. На подиуме модель продемонстрировала не только новые модели белья известного бренда, но и округлившийся животик.

Несмотря на то, что организаторы попытались скрыть интересное положение Шейк накидкой и плащом, проворные фотографы всё-таки смогли заметить и сфотографировать изменения в фигуре топ-модели.

Источники из окружения знаменитости подтвердили, что Ирина Шейк скоро станет мамой. Хотя сама модель, пока никак не комментирует слухи о своей беременности.

Напомним, что Ирина Шейк встречается с 41-летним голливудским актёром Брэдли Купером уже больше года. И похоже, что у них всё серьёзно.

Сейчас влюблённые живут вместе с особняке актёра в Лос-Анджелесе. По информации западных СМИ, парочка готовится пожениться.