Выставка состоит из работ фотографа Государственного исторического музея Георгия Сапожникова, который протяжении 9 лет снимал храм с самых разных ракурсов, в том числе, из мест, недоступных для обычных горожан. Например, с крыш соседних зданий, да и, поход

– Поднимаясь туда. я нарушал все возможные нормы безопасности, – рассказал Сапожников. – Теперь люди могут увидеть, наверное, то, что проходя мимо собора или находясь рядом с собором, сразу незаметно. Он раскрывается постепенно, не сразу. И мне показалось, что за эти девять лет съемок, он для меня немножечко открылся, и то, что я успел уловить, то, что я успел снять, представлено на этой выставке.

В экспозицию вошли 32 фотографии. Выставка проработает до 14 ноября, но когда-нибудь, возможно, вернётся с новым содержанием: фотограф пообещал продолжать свою работу с собором.