Сегодня, 30 ноября, Минюст сообщил об отказе в регистрации пародийной Русской пастафарианской церкви. Однако, как сообщил Metro глава организации - 16-летний пастриарх Михаил Самин - о причинах такого ответа пока не сообщалось. Сотрудник Минюста сейчас в отпуске, и подробный ответ будет готов лишь через две недели.

Как рассказал сам Михаил, отступать они не собираются.

- Как только узнаем о том, какие ошибки нашел Минюст - мы их исправим. Если ошибок не будет, и выяснится, что отказ незаконный, - будем обращаться в суд. К тому же будем регистрировать нашу организацию в других регионах - Санкт - Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде.

Представители церкви подали все необходимые документы: устав, заявку на регистрацию и ряд других документов. Кстати, юридическим адресом стала московская квартира одного из учредителей, который получил должность Макаронного настоятеля. Как уверяет Михаил, представители пастафарианской церкви перед подачей документов проконсультировались с юристами и пока не понимают, что могло стать причиной отказа.

А пока готовится ответ, Михаил рассказал Metro, как в столь юном возрасте он получил "сан" главы церкви, и во что верит главный представитель пародийной религии.

Михаил Самит (М.С.).: - 3,5 года назад я узнал о пастафарианстве, уверовал в летающего Макаронного монстра. Первый пастриарх объявил набор в Священный Дуршлаг. Я ни на что не надеялся, подал заявку, ответил на вопросы по скайпу, и неожиданно для себя попал в состав Священного Дуршлага. Три года занимался делами церкви, потом меня избрали главой русской пастафарианской церкви.

Metro (М): - Вашу религию называют пародийной, но Вы действительно верите в существование Макаронного монстра?

М. С.: - Вы же не думаете, что официальный представитель русской пастафарианской церкви может Вам сказать, что на самом деле он не верит в Летающего Макаронного Монстра. Да, мы реально верим, как же еще может быть.

М: -Как реагируют родители на Ваши занятия церковными делами и на Ваши взгляды?

М.С.: -Один из них - агностик, другой - атеист, они к моим взглядам относятся совершенно нормально. Пастафаринство - не секта. Мы не собираем деньги. Всего за свое существование пару раз собирали деньги. Первый раз - на издание Евангелия Летающего Макаронного Монстра. И второй раз - на оплату административных штрафов, когда мирное шествие пастафариан разогнал ОМОН. Мы не собираем взносы, а наоборот, настаиваем не тратить деньги на храм и все такое.

- М: - В вашу религии может прийти человек, не отрекаясь от своей религии?

- М.С.: - У нас есть 30-дневная гарантия. В это время любой желающий может попробовать нашу религию. Если его не устроит что-то и, если "предыдущий" Бог существует, то он примет этого человека обратно. Мы не против, если человек не соблюдает строго пастафарианство.

- М: - Как относитесь к другим религиям и чем, на Ваш взгляд, не совершенны другие направления?

- М.С.: - Я читал религиозные книги, много изучал религиоведение. И понял, пастафарианство - то, что мне подходит. Вот заповедь, которая лучше всего описывает религию: «Лучше бы ты не поступал с другими так, как хочешь, чтобы поступили с тобой, если речь заходит о большом количестве латекса и вазелина». Наша религия - самая практичная.

В заключение Михаил рассказал, что учится в физико-математической школе, где к его взглядам относятся нейтрально. Более того, один из его преподавателей - также пастафарианин.

В пастафарианстве есть свои заповеди "лучше б ты этого не делал", свои праздники. Самый частый - это пятница, когда пастафарианин должен бездельничать. Рай в пародийной религии - это пивной вулкан и фабрика стриптиза. А ад у пастафариан, если он вообще есть, - старое пиво и стриптизерши, больные венерическим заболеваниями. К тому же, в религии разрешены однополые браки.

Всего в мире пастафариан около миллиона: в России - 400 тыс., в Москве - 60 тыс. Главные последователи - молодежь. Они прославляют абсурд, здравый смысл и самоиронию, собираясь для этого по пятницам.