7 сентября новичок «Зенита» Иван Новосельцев прибудет в расположение клуба. Metro рассказывает, чем футболист известен российской публике.

Предложение на поле

Новосельцев сделал предложение своей девушке – баскетболистке Катерине Кейру – прямо на футбольном поле. Случилось это после матча с «Торпедо». «Люблю делать оригинальные вещи, не люблю поступать стандартно», – признался Иван в интервью сайту «Ростова».

Карьерный взлёт

Пять лет назад «Химки» признали Новосельцева бесперспективным и отправили в аренду в команду второго дивизиона – «Истру». Впрочем, игрок доказал, что он способен на многое. В прошлом сезоне он получил вызов в сборную и выиграл серебро чемпионата России.

Как менялась внешность Ивана Новосельцева за четыре года

Новый центральный защитник «Зенита», пришедший в команду на смену аргентинцу Эсекьелю Гараю, известен не только хорошими выступлениями на футбольном поле, но и ярким имиджем. Многие спортивные СМИ окрестили Новосельцева самым главным модником российского футбола.

Сам же футболист в разговорах с журналистами не скрывает своей любви к моде. «Всегда следил за модными трендами, – говорит Новосельцев в интервью «Советскому Спорту». – Читал журналы, находил статьи в Интернете. Так сформировался мой вкус. В Москве есть личный парикмахер, но в Ростов его не привезёшь, поэтому пришлось искать мастера на месте. У моей девушки есть хороший стилист, к нему и пошёл».

Судя по «Инстаграму», игрок едва ли не чаще всех футболистов появляется в бабочке.

Дорогие подарки

Ещё будучи игроком «Ростова», Новосельцев не скупился на дорогие подарки.

Так, прошлой осенью он подарил своей жене Катерине Кейру шикарный Porsche Macan S, который, по самым скромным оценкам, обошёлся игроку в 4 млн рублей. Кейру поблагодарила мужа на страничке в «Инстаграме».

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Любовь к царской России

Новосельцев не раз отмечал, что его пышная борода – не дань моде на хипстеров, а любовь к царским временам. На одном из портретов художника Фабрицио Биримбелли он запечатлён в царском мундире с множеством орденов.