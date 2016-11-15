За три года, пока председателем Центробанка в России является Эльвира Набиуллина, в стране лишилась лицензии 291 кредитная организация. Цифру накануне озвучила сама глава ЦБ. За 10 лет число банков сократилось в два раза. По официальной статистике, в 2006 году в России работали почти 1,2 тыс. финансовых учреждений, сегодня – 600. Основная причина «чистки» – обман банкирами контролирующих органов. Две трети банков, которые исчезли с рынка при непосредственном вмешательстве государства, в отчётах-обманках рассказывали властям о том, что с деньгами у них всё в порядке, тогда как на поверку у них оказалось на 40% меньше собственных средств.

Эксперты, опрошенные Metro, уверены, что конечная цель государства – довести число банков в стране до «комфортных» трёхсот.

– «Чистка» банковского сектора будет продолжаться, а Центробанк, за счёт отзыва лицензий, делает оставшиеся организации более устойчивыми, – говорит Андрей Люшин, зампред правления «Локо-Банка». – В России осталось 600 банков, и это по-прежнему не соответствует установившейся мировой практике. Большинство маленьких банков существуют в качестве «карманных», то есть почти не оказывают никаких услуг. Качество банков, конечно, имеет первостепенное значение, но в этом сегменте количество не переходит в качество, а слишком большое число банков способствует усилению теневого сегмента.

По словам Дмитрия Васильева, директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch, в России сегодня на 1 млн человек приходится 4–5 банков. В других странах, сопоставимых с Россией по численности населения и уровню ВВП, их существенно меньше.

– Всё, что за пределами первой сотни, -– это зона для потенциальной чистки банковского сектора, за редчайшим исключением. В какие сроки, как быстро и как скоро ЦБ туда добёрется, мы оценивать не берёмся, будем следить за развитием ситуации, – отмечает он.

Виталий Багаманов, управляющий директор «БКС Ультима», считает, что острая фаза расчистки банковского сектора близится к финалу. И теперь сменится тактика.

– Мы считаем, что процесс консолидации будет продолжаться и без прямого участия ЦБ за счёт того, что небольшим банкам будет труднее конкурировать с крупными, мы видели целую волну слияний и поглощений, – рассказывает Багаманов. – Крупным банкам проще оптимизировать издержки и получать доступ к дешёвому фондированию, тогда как небольшие банки будут делать фокус на отдельных продуктах и региональной повестке. Сложно говорить, каким будет оптимальное для экономики число, все будет зависеть от её общего состояния. За последние два года мы увидели намного больше слияний, чем было во время кризиса 2008 года, можно сказать, что это был своего рода отложенный спрос на консолидацию

Банковский эксперт Андрей Николенко соглашается с тем, что в среднесрочной перспективе число банков в России уменьшится до 300-400 штук.

– В таком темпе, в котором ЦБ отзывал лицензии, по 70 с чем-то банков в год, можно действовать на небольшом отрезке времени, – говорит он. – В самом Центробанке предполагают, что в основном процесс "зачистки" закончится где-то в 2018 году. Если предположить, что с рынка за два года уйдут 150 банков, то вот и считайте: останется 450 примерно. В среднесрочной перспективе, думаю, их будет меньше 400. К началу 2020-х годов. Это оптимальное соотношение для российской банковской системы. При этом регулировать число банков будет не ЦБ, а сама банковская система.