В Московском окружном военном суде прошло очередное заседание по делу студентки МГУ Варвары Карауловой, в 2015 году пытавшейся сбежать в Сирию и подозреваемой в связях исламскими экстремистами.

Свои доказательства начала предоставлять суду сторона защиты. Первым допрошенным адвокатами Вари свидетелем стал Вячеслав Комаров, друг Карауловых, на даче у которого некоторое время жили Варя и её родители после возвращения девочки из Турции.

Отвечая на формальные вопросы судьи перед началом допроса, о том, знаком ли он с подсудимой и в каких отношениях с ней находится, Комаров дважды заглянул в "клетку", в которой сидела Варя и подолгу смотрел на неё.

– Вы каждый раз туда смотрите... Там только один человек, там другие люди не появляются, – заявил председательствующий судья, который на протяжении всего процесса не скупится на саркастичные замечания в адрес участников заседаний.

– Просто я давно её не видел и хочу посмотреть побольше, – пояснил Комаров. – Отношения дружеские, я её с детства знаю.

Отвечая на вопросы адвокатов, свидетель рассказал о характере девушки, о её начитанности, любви к детям и животным, и увлечённости спортом кулинарией, о которых уже не раз упоминалось во время заседаний.

Адвокат Бадамшин настойчиво расспрашивал мужчину об одежде, в которой он видел её на последних встречах. Деталей Комаров не вспомнил, уверенно он отвечал лишь на вопросы о платке: в нём он видел девушку лишь через пару дней после приезда из Турции, а позже она уже появлялась на праздниках и прогулках без мусульманского атрибута.

Также, при последующих встречах девушка уже не выглядела такой усталой и печальной, как после побега:

– На детском празднике (дне рождения её младшей сестры – Прим. ред.) она уже выглядела как и раньше, улыбалась, разговаривала. Не так активно, как все, но Варя не самый общительный человек, для неё такое состояние нормально.

По словам Комарова, он был удивлён, когда узнал о задержании Вари осенью прошлого года: ему казалось, что девушка вернулась к прежней жизни:

– Она вела свой обычный образ жизни, занималась волонтёрскими проектами.

В конце допроса судья иронично подытожил:

– Спасибо защите, что они вас в качестве свидетеля по характеристике личности пригласили.

В допросе следующего свидетеля защиты, специалиста Института востоковедения, эксперта в области арабской и мусульманской культуры Дмитрия Никульского, суд отказал, сочтя его нецелесообразным.

Следующее заседание по делу состоится 16 ноября, а на 17 ноября намечен допрос Вари Карауловой.