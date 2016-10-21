22-летняя дочь актёров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис приняла участие в эротической фотосессии.

На снимках, сделанных известным фотографом Тайлером Шилдсом, она позирует практически обнажённой. Из одежды на Таллуле надеты только мужские трусы, в которые она запустила руку.

Похоже, наследница Уиллиса и Мур совсем не стесняется столь откровенных снимков – часть из них она опубликовала на своей странице в Instgaram. Хотя, стоит заметить, что в профиле девушки и раньше было немало "голых" и провокационных фото, соседствующих с совместными фото с известными родителями.

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