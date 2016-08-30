Олег Непомнящий умер в возрасте 77 лет. Он был концертным директором Пугачевой, а позже - Киркорова. О смерти Олега Непомнящего сообщили в соцсетях его друзья и близкие. Филипп Киркоров оставил в своем Instagram трогательную историю-воспоминание об Олеге Непомнящем. Именно администратор Пугачевой в 1983 году провел юного Филиппа на концерт певицы. И позже сам Непомнящий вел Киркорова под венец с Аллой Борисовной. "Волею судьбы и случая именно он ввёл меня в мир большого шоу-бизнеса, да и под...