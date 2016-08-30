Газета Metro и ресторан «Карл и Фридрих» в преддверии Октоберфеста приглашают петербурженок принять участие в конкурсе декольте.
Десять финалисток, набравших максимальное количество голосов, примут участие в финале за звание «Мисс Октоберфест – 2016». Главный приз – сертификат на 10 000 руб. и корона.
Присылайте фотографию своего обворожительного декольте на адрес редакции: miss_2016@metronews.ru.
Голосование уже идёт в группе vk.com/oktoberfest_v_spb.
Каждую неделю две фотографии, набравшие больше всего комментариев «+1», будут опубликованы в газете. Подведение результатов – 20 сентября.
Полная информация на сайте ресторана и в группе «ВКонтакте».