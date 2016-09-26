Состав городского парламента обновился более чем наполовину. В Законодательном собрании приступают к работе 30 новичков. Пока больше всех «прославился» самый юный депутат, представляющий партию ЛДПР - 21-летний футболист Виктор Сысоев. В интервью интернет-изданию «Фонтанка» на вопрос журналиста о том, чем будет заниматься в парламенте, он неожиданно заявил: «Ничем». 26 сентября представители разных СМИ жаждали пообщаться с новым депутатом и узнать у него, почему же он все-таки не отказался от мандата, однако Сысоев, ненадолго появившись на торжественной церемонии, покинул ее задолго до окончания.

Впрочем, остальные новички шестого созыва ЗакСа имеют довольно приличный опыт работы во власти. Удостоверения получили три экс-главы районов, Центрального, Красносельского и Петроградского - Мария Щербакова, Евгений Никольский и Юрий Гладунов и несколько экс-муниципалов - глава муниципалитета «Пискаревка» Вера Сергеева и депутат муниципалитета Сестрорецка Александр Ваймер. Депутатский статус также обрели несколько человек, имеющие большой опыт работы в аппарате ЗакСа - Михаил Погорелов, Денис Четырбок и Владимир Носов. В городском собрании будут работать несколько бывших депутатов Госдумы - «единоросс» Ирина Соколова и лидер «Партии роста» Оксана Дмитриева.

Последняя на церемонии вручения мандатов демонстративно отказалась пожать руку вручавшему документ главе Горизбиркома Виктору Панкевичу. Руководство ГИК она обвиняет в масштабных фальсификациях, которые, как считает Дмитриева, не позволили ей одержать победу на думских выборах. В ЗакСе Оксана Генриховна готова работать над городским бюджетом.

Впрочем, Виктора Панкевича это совсем не смутило - он выразил уверенность в легитимности сформированного законодательного органа.

- Можно с уверенностью сказать, что выборы прошли в конкурентной борьбе, - заявил он. - В них принимали участие более 6 тысяч наблюдателей, было аккредитовано более 300 представителей СМИ.

Уже в эту среду, 28 сентября, депутаты ЗакСа соберутся на первое заседание. На нем им предстоит выбрать спикера и представителей от городского ЗакСа в Совет Федерации. На должность председателя Собрания «Единая Россия» снова выдвинула Вячеслава Макарова. На должность сенатора партия власти предложила бывшего заместителя руководителя аппарата Совета Федерации Андрея Кутепова - он сменит на этом посту Людмилу Косткину.

В городской администрации вчера объявили о нескольких новых назначениях. Руководить Центральным районом вместо Марии Щербаковой, при которой обрушения фасадов в центре города стали обыденным явлением, назначен Андрей Хлутков, ранее возглавлявший районное УФСБ. А комитет по физической культуре и спорту возглавил бывший сотрудник «Зенита» Павел Белов.