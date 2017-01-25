25 января в Госдуме большинством голосов во втором чтении депутаты одобрили поправку о декриминализации побоев. "За" высказались 385 парламентариев, один воздержался, ещё двое выступили "против".

Теперь, согласно закону, исключены тюремные наказания за побои близких родственников, которые "причинили физическую боль, но не повлекли последствий". Это теперь повлечёт административное наказание с арестом в 15 суток, штрафом в 30 тысяч рублей или же исправительными работами.

Депутат Госдумы РФ и член партии "Родина" Алексей Журавлёв рассказал Metro о законопроекте и логике, которой придерживались парламентарии при его одобрении.

Ухудшит или улучшит закон ситуацию с правонарушениями, совершаемыми в семьях?

— Вы знаете, не ухудшит и не улучшит. Просто этот закон принимается совсем для другого. Он принимается для того, чтобы эмоциональное воздействие в семье в той или иной степени, если оно действительно просто эмоциональное, а не системообразующее, не имело бы за собой последствий уголовного права. Потому что мы знаем, что в каждой семье бывают такие моменты, когда супруги друг с другом не находят общий язык. Это так называемый "закон о шлепках". Тут надо чётко разделять, если это реальные побои, приведшие к даже временной нетрудоспособности или приведшие к лёгким телесным повреждениям — это другая статья уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание со штрафами, лишением свободы или общественными работами. Это другая статья. Это вопрос о шлепках. То есть, грубо говоря, жена дала пощёчину мужу, а он в сердцах написал заявление в полицию или наоборот. Соответственно, до сегодняшнего дня это было так, что он должен сразу идти и садиться в тюрьму. Но за это достаточно строгое наказание. Но это несерьёзно, на самом деле. Ювенальная юстиция у нас вмешивается в семейные отношения, она пытается регулировать такое чувство, как любовь, проявления любви разными бывают, в том числе и в таком формате. И если мы пойдём по этому пути, мы дойдём до того, что будет, как в Америке, когда выходишь из автобуса, подаёшь женщине руку, а она может подать на тебя в суд, потому что ты её этим оскорбляешь. Чтобы не доходить до подобных маразмов, нужно вообще ювенальную составляющую исключить из нашего уголовного права. Достаточно статей, которые регулируют телесные повреждения, побои и так далее. это уже к ювенальной юстиции не имеет никакого отношения, как и к отношениям между мужчиной, женщиной и детьми. Если действительно наносятся побои, тогда нужно применять уголовную статью, а не как в Советском Союзе. Вот коммунисты выступали сегодня против. А если мы вспомним, там была 206 статья уголовного кодекса. Муж жену слегка побил, поставил два синяка. Та прибежала сразу, пишут заявление в милицию, на него раз наручники и в тюрьму. Она на следующий день прибегает: “Ай-ай-ай, выпустите, я погорячилась”. А всё, до свидания. От года до трёх будет сидеть теперь в тюрьме. И сколько таких пересидело. У нас 30% населения страны сидело в тюрьмах.

Нас критикуют за это, с одной стороны, будто мы разрешаем применять силу в семье, но всё цивилизованное человечество идёт к тому, что убирает уголовную ответственность и вводит административную. Её никто не убирает. И она достаточно серьёзная — 15 суток лишения свободы, 200 часов общественных работ, штрафы достаточно высокие. Если это не останавливает члена семьи, то что это за семья. Разводиться надо тогда, за чем жить в такой семье. А сажать просто так направо и налево — это не тот метод, которым восстанавливаются крепкие семейные отношения.

Могли бы вы дать совет тем, кто подвергается насилию в семье?

— Очень простой совет: в такой семье жить нельзя. Это уже не семья. Это что-то другое. Семья — это соединение людей по принципу любви. А если этого нет, то это не семья. Она не должна существовать. А регулировать это с помощью уголовного кодекса нереально.

Были ли случаи насилия в вашей семье?

— Лично я провёл в браке 35 лет. У меня такого не было вообще. Родители, да, иногда вздорили, конечно, но это нельзя назвать насилием. Это обычная семейная сцена. Она не сопровождалась рукоприкладством. Далеко не в каждой семье, конечно, такое бывает. У моих сверстников бывало много разного. Я жил в таком криминальном районе города Воронеж — Песчановка. Поэтому я помню, когда были подростками, мы разнимали дерущихся пап и мам. При этом это не была драка в чистом виде. Это были такие семейные сцены. Эти семьи до сих пор многие вместе живут. Стоило кому-то написать заявление, наверняка эти семьи бы расстались, так как один из членов семьи бы попал в места не столь отдалённые. Да, мне приходилось с этим сталкиваться и, я вам скажу, в подростковом возрасте довольно часто.

В это же время настроение общества не так однозначно. Сотрудник ЧОП Игорь Назаренко, например, признался Metro, что к законопроекту относится скептически.

— Наверное, за шлепки и минимальный вред здоровью более уместно административное наказание. Но и то только на первый раз. Если систематически, то нужно привлекать к уголовному наказанию — это всё равно домашнее насилие. Но подозреваю, что будут проблемы с этой системой. Так как и раньше-то не удавалось контролировать грань между легкими, средними, тяжёлыми побоями. Да и полиция неохотно принимает заявления о побоях и неохотно выезжает, старается не принимать. Так как заявление принимается, а через два-три дня женщина приходит и забирает его обратно.

— Если это регулярно происходит, то надо бежать. Только разбегаться. Это не жизнь. Если же произошло всего один раз, то кто его знает, каждый может ошибиться. Никто не застрахован от этого. Разные бывают в жизни ситуации.

При этом случаи рукоприкладства, по мнению Назаренко, явление в российских семьях крайне распространённое.

— Думаю, у каждого это случалось. Кто-то говорит, кто-то пытается это скрыть. Практически у каждого это происходило. Процентов у 80-90, судя по личному опыту. Да, случалось, случалось.