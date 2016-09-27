Дебаты кандидатов в президенты США 26 сентября 2016 года: итоги беседы Клинтон и Трампа обсуждает весь мир

Весь мир обсуждает дебаты кандидатов в президенты США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, которые прошли 26 сентября 2016 года. Это был первый раунд политического противостояния в прямом эфире. По итогам дебатов Клинтон (кандидат в президенты от Демократической партии) и Трампа (кандидат от Республиканской партии) широкая общественность окончательно сформирует своё мнение по кандидатам на самый важный государственный пост в США. Имя нового президента США станет известно 8 ноября. По данным телекомпании ABC и авторитетной газеты The Washington Post, пока после первого раунда дебатов Клинтон опережает по популярности Трампа ровно на два процента - 46 против 44.

Metro рассказывает всё самое главное, о чём говорили Клинтон и Трамп на первых дебатах.

Об ответственности и выносливости

Клинтон в начале своей речи заявила, чтоб быть президентом США - это колоссальная ответственность и необходимо быть сильным в плане здоровья человеком, чтобы выдерживать бесконечные перелёты и переговоры. Также она перечислила ряд социально-экономических задач, которая намерена решать в случае победы на предстоящих выборах. Среди этих задач, например, полностью оплачиваемый отпуск трудящимся.

Трамп в свою очередь ответил на это, что Клинтон не обладает должной выносливостью для работы президентом и подчеркнул, что президент помимо всего прочего также должен уметь заключать сделки, и этим качество Клинтон не обладает.

Торговля и экономика

Трамп вспомнил мужа Хиллари - Билла Клинтона и назвал заключённое при нём северо-американское торговое соглашение NAFTA "худшей сделкой в истории". После избрания президентом Трамп планирует изменить условия участия Вашингтона в NAFTA. То есть, Трамп намерен изменить условия торговых договоров.

Клинтон признала, что не всегда была последовательна при голосовании по торговым вопросам и отметила, что Трамп живёт в "своей собственной реальности".

О новых рабочих местах

По словам Клинтон, США нужна такая экономика, которая активно позволит создавать новые рабочие места. Одним словом, экономика, ориентированная на светлое будущее.

Трамп акцентировал внимание на том, что всё больше и больше рабочей силы США уезжает за рубеж. Ради того, чтобы никто не уезжал из страны Трамп намерен понизить налоги. Например, понизить корпоративное налогообложение с 45 до 15%.В довершении ко всему Трамп назвал текущую экономическую ситуацию в США "огромным жутким пузырём", а саму страну назвал "страной-крупным должником".

О налогах и секретности

Клинтон признала, что совершенно зря пользовалась личным сервером для служебной переписки в должности госсекретаря. Клинтон также выразила мнение, что "Трампу есть, что скрывать по части налогов" и, возможно, Трамп крупный должник.

В ответ на это Трамп отметил, что откроет все свои данные по налогам в том случае, если Клинтон опубликует всю свою электронную переписку. Трамп имеет в виду те 33 тысячи писем, которые пропали у Клинтон в результате использования личного сервера при работе с почтой. По мнению Трампа, письма пропали не просто так.

О ядерном потенциале и России

Трамп заявил в ходе дебатов, что ядерный потенциал России мощнее и новее США. Республиканец признал превосходство России в ядерном вопросе, но в тоже время подчеркнул, что ядерная угроза - это самая большая угроза в мире. Отказ от подобных вооружений, по мнению Трампа, спорное решение, но начинать разоружение первым он не намерен.

В ответ на это Клинтон заявила, что подпускать Трампа к ядерному оружию просто-напросто опасно.

Кстати, о России. Клинтон уверена, что Россия проводит кибератаки на США. По её мнению, раньше они совершались хакерами только ради денег, теперь же за ними стоят Россия и Китай. Клинтон также удивилась, что Трамп хорошо относится к российскому руководству. В ответ на это Трамп завил, что никаких доказательств причастности России к кибератакам пока нет.

О межрасовых проблемах

Хиллари Клинтон признала, что в Америке "сохраняется существенный вызов в межрасовых отношениях". При этом на дебатах она ни разу не употребила слово расизм.

По мнению Клинтон, для решения проблем в межрасовых отношениях, с которыми Америка регулярно сталкивается в последнее время, необходимо решить две задачи — восстановить доверие между гражданами и полицией и «положить конец эпидемии вооруженного насилия». Клинтон напомнила, что эта эпидемия — главная причина смертности среди молодых американцев, намного опережающая все остальные.

Трамп заявил, что уверен — афроамериканцы и испаноязычные граждане США живут в невыносимых условиях, так как им постоянно угрожает опасность быть застреленными. На посту президента США Трамп намерен исправить эту ситуацию;

О подготовке к дебатам

Трамп обвинил Клинтон в том, что пока он усердно ездил в проблемные регионы США она "сидела дома и ничего не делала".

Хиллари Клинтон сорвала аплодисменты фразой о том, что она не сидела дома, а "готовилась к дебатам и готовилась к работе на посту президента".