В Эрмитажном театре состоялся традиционный рождественский Сочельник, в рамках которого был показан спектакль «Аня в стране чудес». В главных ролях – Данила Козловский и Ксения Раппопорт.

Уже на протяжении нескольких лет Сочельник проходит в Петербурге, а Эрмитажный театр второй раз распахивает свои двери для юных гостей и их родителей. Отметим, что все средства от продажи билетов идут на поддержку фонда «Б.Э.Л.А. Дети – бабочки», попечителем которого является актриса Ксения Раппопорт. Именно поэтому цена на новогоднее представление составила 11 тысяч рублей.

Если в прошлом году актеры сделали упор на известное гоголевское произведение «Вечера на хуторе близ Диканьки», то в этот раз они пошли на необычный эксперимент и представили зрителям спектакль «Аня в стране чудес» - вольное изложение кэрроловской «Алисы».

Произведение, довольно сложное для восприятия, актеры отыграли на "ура" – в конце вечера зрители и их родители стоя аплодировали артистам. Еще бы, ведь нечасто любимый российский актер Данила Козловский становится для тебя и Кроликом, и Аней, и Шляпником, а в конце кричит: «Отрубите им головы!».

После необычного спектакля гости отправились на праздничную елку в отель «Кемпински Мойка 22», партнером которой выступил «Билайн». Вместе с настоящим Дедом Морозом водили хороводы, делали поделки из пластилина, а также вырезали снежинки. В это время взрослые продолжали заниматься добрыми делами – по традиции состоялся небольшой благотворительный аукцион, который провела Ксения Раппопорт. За несколько минут она разыграла четыре лота – эксклюзивную экскурсию в Эрмитаж, посещение репетиции спектакля Юрия Смекалова, а также посещение спектакля «Гамлет» и общение с главными актерами: Ксенией Раппопорт, Елизаветой Боярской и Данилой Козловским.

- У нас в столовой, кстати, очень вкусный суп! Можете отведать его с нами до показа, - пошутила Ксения.

В итоге, одна девушка приобрела заветный лот за 600 тысяч рублей, но буквально через несколько минут другая девушка произнесла: «Я тоже хочу! Давайте я тоже куплю лот за 600 тысяч - пойдем вместе!».

Но самая яркая борьба шла за возможность лично взять уроки музыки у прославленного музыканта Алексея Гориболя. За лот боролись две девушки – одна в зале и одна загадочная девушка Наталья, которая писала свой подруге смски. В итоге, лот ушел за 800 тысяч рублей, а всего в рамках аукциона было собрано почти 3 миллиона рублей.

- Я благодарю всех, кто пришел сегодня на спектакль – вы уже сделали доброе дело, купив билет, сборы от которого пойдут на нужды деткам. А деньги, которые мы собрали в рамках аукциона, пойдут на перевязки отказникам, ведь есть дети-бабочки, от которых отказались родители, но мы не можем бросить, они нуждаются в нашей поддержке, - рассказала Ксения Раппопорт.