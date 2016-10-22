Банк России нашёл у банка Российской православной церкви "Пересвет" серьёзные проблемы с ликвидностью, сообщает агентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

"На текущий момент банк испытывает проблемы ликвидности, что, в том числе, может быть связано с качеством активов кредитной организации. Данные аспекты являются объектом исследования временной администрации", - отметил собеседник.

Напомним, что ранее в банк была назначена временная администрация, которая должна была помочь финансовому учреждению. Она приступил к работе с 21 октября 2016 года. Данный шаг был связан с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения.

Ещё раньше, 18 октября, банк РПЦ был вынужден ввести ввел ограничения на выдачу вкладов своим клиентам в размере не более 100 тыс. руб. в день.

Отметим, что СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщают, что в "Пересвете" находился основной счет Московской патриархии РПЦ и хранилось около трети всех средств церковной администрации.