Утром в понедельник 3 октября, в Южно-Якутском Технологическом Колледже города Нерюнгри студент набросился на 70-летнего преподавателя за то, что тот попытался заставить его снять наушники.

Подросток бросился с кулаками на учителя, за которого тут же вступились однокурсники. Инцидент попал на камеру мобильного телефона и видео распространилось по Сети.

На него обратили внимание даже в Великобритании, в частности, издание Daily Mail.

Этой новостью уже поделились больше 4 тысяч читателей ресурса. В комментариях пользователи негодуют из-за поведения хулигана и хвалят его однокурсников за то, что бросились на защиту пожилого преподавателя.

По данным портала Якутск.ru, за нападение на учителя студент первого курса, 16-летний Данил Х. был отчислен из учебного учреждения. Кроме того, решается вопрос об исключении студента, который снял и выложил в сеть видео инцидента.