Британская пресса назвала 17-летнюю Оксану Невесёлую из Минска "горячей учительницей" – такой вывод местные журналисты сделали, посмотрев яркие фотографии девушки в соцсетях и короткий видео-ролик.

На одной из фотографий, выложенной в Instagram, Оксана стоит возле доски, которая исписана математическими формулами. При этом на видео красивая девушка как будто что-то объясняет ученикам. "Математика – сложный предмет для большинства людей, но этот преподаватель, кажется, делает его проще, недаром девушку прозвали "самая горячая учительница в мире", – пишет Daily Mirror.

Как утверждает Оксана, она никогда не была преподавателем, а называть её учительницей стали после того, как один из журналистов нашёл её фото возле доски. А сделали снимок в то время, когда девушка ещё училась в школе. При этом видео, которое затем уже выложили британцы, вообще не с минчанкой, а с кем-то ещё.

– Мне 17 лет, и у меня пока нет профессии, – рассказывает Оксана Metro. – Для начала надо получить высшее образование, а там будет видно. Школу я уже закончила, особенно любила английский. Свободно говорю на нём!

Мама девушки не удивлена, что британская пресса приняла её дочку за педагога:

– Есть такая старинная пословица – когда собаке делать нечего, она задницу лижет, – рассказывает Марина Анатольевна Metro. – Когда журналистам не о чем писать, они пишут такое. Больше, наверное, новостей нет, вот и смотрят чужие соцсети.

Марина Анатольевна также рассказала, какие предметы в школе нравились её дочке больше всего:

– Русский язык, литература, английский язык, история. А по математике у неё были разные оценки. Сначала нормальные, потом так себе. Не всем же быть математиками!

Публикации прессы заметно увеличили количество поклонников Оксаны в соцсетях – так, в Instagram их теперь больше 350 тысяч. Но минчанка призналась Metro, что популярность угнетает её.

– Я потеряла близких людей, которые стали думать лишь о пиаре, – вздыхает Оксана. – То, что пишут СМИ, меня не особо волнует, но не вся информация от журналистов правдива. Некоторые перегибали палку, когда писали моим друзьям, лишь бы узнать что-то. И я не считаю, что стала успешной – Instagram и сплетни так назвать нельзя. Я никогда не стремилась и не стремлюсь нравиться всем. У меня есть пара близких людей, которые меня ценят, и мне этого достаточно.

Оксана отметила, что увлекается фотографией, а раньше активно занималась шахматами.

– Около десяти лет играла, причём достаточно успешно! – рассказывает девушка.

В соцсетях Оксаны много ярких фотографий с отдыха – оказалось, что минчанка обожает путешествовать. Причём старается посещать всё время новые места:

– Люблю открывать для себя что-то новое, а не повторять!

К выбору молодого человека минчанка подходит щепетильно:

– Идеальный мужчина? Первое и самое важное: он должен быть умным, должен знать, чего хочет, не быть тряпкой, потому что, порой, с некоторыми мужчинами чувствуешь себя куда более мужественной.