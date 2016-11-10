Брэд Питт впервые появился на публике после расставания с Анджелиной Джоли. 9 ноября в калифорнийском Вествуде актер вышел на красную дорожку в рамках промо-тура нового фильма "Союзники" (Allied), где он сыграл главную роль. Вместе с Брэдом Питтом перед фотокамерами позировала и актриса Марион Котийяр, которая также снялась в "Союзниках".

Брэд Питт на красной дорожке

На премьере картины "Союзники" в Вествуде встретиться со своими кумирами пришли фанаты - перед красной дорожкой собрались поклонники - они делали селфи и восторженно приветствовали актеров. Брэд Питт выглядел печальным и уставшим, мало улыбался, но с радостью позировал перед камерами рядом с Марион Котийяр, и вел себя рядом с ней галантно и предупредительно.

Ранее в СМИ появилась информация, что Брэд минимизирует свое участие в промо-туре фильма "Союзники" из-за развода с Джоли, чем вызвал недовольство продюсеров картины.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

На волне слухов о причинах расставания Анджелины Джоли и Брэда Питта в СМИ появлялись сообщения, что немалую роль в этом сыграла актриса Марион Котийяр. Якобы у Брэда с ней возник роман на съемочной площадке фильма "Союзники". Журналисты даже узнали, что актриса беременна, но она полностью опровергла все намеки на роман с Брэдом Питтом и заявила, что любит своего супруга Гийома Кане и расставаться с ним не намерена.

В фильме "Союзники", события в котором происходят в 1942 году, Марион играет участницу сопротивления Марианну. Она встречает во время опасной миссии в Северной Африке разведчика Макса, роль которого исполняет Брэд Питт. Влюбленным придется пройти множество испытаний. Режиссер фильма - Роберт Земекис. В России премьера фильма намечена на 1 декабря.

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта: последние новости

Актер подал прошение в суд о совместной опеке над их с Джоли детьми, хотя до последнего и не хотел этого делать.

Уже понятно, что развод с Анджелиной Джоли будет долгим и болезненным - паре предстоит поделить не только миллионы совместно нажитого имущества, но и опеку над шестью детьми.