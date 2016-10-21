Угонщики залезли на баржу, сняли её с якоря, отвязали тросы и поплыли по течению Москвы-реки. Вскорости полиция и спасатели остановили судно. И пока они поднимались на палубу, трое неизвестных принялись бежать, передаёт Life.

"Трое мужчин, предположительно бездомных, спрыгнули прямо в реку. При этом они находились в пяти-шести метрах от берега", - рассказал источник в правоохранительных органах Москвы.

Обстоятельства происшествия выясняются. Основной версией угона пока является любознательность угонщиков.