Всего 86 депутатов Госдумы России шестого созыва по прежнему проживают в служебных квартирах на улице Улофа Пальме в Москве. Хотя по закону освободить жильё они должны были освободить до 4 декабря, пишет РБК.

Теперь информацию о депутатах, которые не торопятся покинуть служебное жилье, передали в парламентские фракции, в надежде, что коллеги ускорят процесс. Пока в "депутатском доме" освобождены только 68 квартир.

"Процесс идёт. Данные о 86 бывших депутатах, не освободивших своё служебное жильё, несколько завышены. И есть все основания говорить, что до Нового года этот процесс завершится", – рассказал агентству ТАСС источник в нижней палате.

Кстати некоторые депутаты прошлых созывов тоже затягивали процесс и не могли освободить квартиры в течение целого года.

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