В боксёрском поединке между Сергеем Ковалёвым и Андре Уордом на кону стояли практически все возможные чемпионские титулы в полутяжелом весе. Более того, оба боксёра подходили к бою непобеждёнными. Всё это вызвало огромный ажиотаж в мире бокса.

Перед этим поединком мнения общественности разделились. Даже такие легенды, как Майк Тайсон и Леннокс Льюис, не сошлись во мнении. Железный Майк отдавал предпочтение Ковалёву, а Леннокс сделал ставку на Уорда.

Впрочем, поначалу казалось, что равной борьбы не получится. Ковалёв взял инициативу в свои руки и уже во втором раунде отправил соперника в нокдаун. Затем Сергей продолжил развивать преимущество, взяв первые четыре раунда за явным преимуществом.

Перелом наступил в середине боя, когда Андре Уорд приспособился к стилю Ковалёва, а наш боксёр начал заметно уставать. Американец втянул Сергея в вязкий поединок с обилием грязной борьбы, который в результате и принёс ему успех.

Несмотря на то, что Андре перехватил инициативу во второй половине боя, эксперты отдавали предпочтение россиянину. Так, независимый судья HBO Харольд Ледерман посчитал, что Ковалёв одержал победу со счётом 116 – 111.

Исход этого боя был предрешён в пользу россиянина для большинства людей из мира бокса, но не для американский судей. Арбитры отдали Уорду единогласную победу – 114 – 113. Сергей не согласился с данным решением. «Свидетели в зале всё видели, – заявил Ковалёв. – Я держал бой под контролем. Теперь я хочу надрать ему задницу в повторном поединке».

Итоги боя вызвали бурю негодования в социальных сетях. Пользователи оставляют посты с хештегом #robbery («ограбление»). Даже вице-президент Федерации бокса России Андрей Рябинский не остался в стороне.

– Нужен немедленный реванш и новая бригада судей. А этих судей выгнать к чертям. Это позор мирового бокса!

В разговоре с Metro своим мнением относительно боксёрского поединка поделился мастер спорта по боксу и комментатор Первого канала Владимир Гендлин-старший:

– Я считаю, что Ковалёв выиграл, его засудили. Мне трудно понять логику арбитров. В Америке очень много коллег, которые считают так же, как и я.

Не нужно искать консперации во всём этом. Всё гораздо проще: они посчитали, что раз Уорд весь такой непобедимый и хорошо выглядел в конце боя, то ему и надо отдать победу с разницей в одно очко. Правда, с арифметикой там не всё в порядке. Они прицепились к тому, что Сергей слабо провёл концовку, но он просто подустал.

Вся беда Ковалёва в том, что он был однообразен. Уорд подстроился под него к концу боя. Это произвело впечатление на судей, хотя ударов Андре пропустил гораздо больше. Сергей слишком большую ставку сделал на один удар, пытался соперника добить, а не боксировать.