Доллар США во время торгов на "Московской бирже" 5 января впервые с июля 2015 года упал ниже 60 рублей за 1 доллар. При этом сохранились стабильно высокие мировые цены на нефть. По данным на 14:20 четверга, 5 января, курс доллара составлял 59,9 рубля за доллар, передает "Интерфакс". Курс евро в 14:20 составил 62,7 рублей за евро.

При этом эксперты разошлись в анализе причин снижения стоимости евро и доллара. Согласно одной из версий, укрепление рубля к доллару и евро в первой половине торгов 5 января связано с относительной стабильностью на мировых нефтяных площадках.

Также информагентство отмечает, что курс доллара также существенно снизился по отношению к китайскому юаню, особенно в последние два дня.

Как отмечает "Коммерсант", с начала 2016 года рубль укрепил позиции к доллару почти на 22%.