О вопиющем случае хулиганства в питерском метро рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург" вечером в воскресенье, 16 октября.

По словам очевидцев, мужчина расстегнул джинсы при выходе из метро, повернувшись к сотрудникам метрополитена, достал половой орган.

- На станции метро "Ленинский проспект" в 19:30 беззубый мужчина демонстрировал сотрудникам метрополитена свои причиндалы, - поделились фото в соцсети очевидцы, возмущенные случившемся.

Многие отметили, что в вечерний час пик в подземке были и пассажиры с детьми.

- Мужчина шёл на выход, как вдруг стал оскорблять сотрудницу метро, а потом достал..., - рассказали очевидцы Life78, которые поделились с телеканалом видео. - Он был с другом, который вёл ребёнка лет 5 или 7.

В комментариях в соцсети требуют найти хулигана и привлечь к административной ответственности.