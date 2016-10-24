Мигрень может вызывать бактерии, которые живут во рту. Такой вывод сделали ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Результаты исследования опубликованы в журнале mSystems.

На головную боль жалуются пациенты, которые лечат сердечно-сосудистые заболевания препаратами, в которых есть нитрат. Ученые предположили, что этот компонент преобразует в оксид азота бактерии, которые живут во рту. Такой процесс положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, однако вызывает головную боль.

Свою гипотезу ученые проверили опытным путем. Они взяли у 172 человек изо рта анализ метагенома, то есть генов всех бактерий. Данные анализа они сопоставили с опросом. Результаты показали, что те, кто страдает мигренью, является носителем большего количества бактерий, превращающих нитраты в оксид азота. Разница не очень большая, около 20%. Но ученые считают, что это значимый показатель. Исследования в этом направлении продолжатся.

Сегодня самое распространенное мнение на просторах сети, что мигрень – это серьезное заболевание, которым чаще страдают женщины.

Врачи предлагают свои методы лечения, народ – свои. Простые граждане предлагают лечиться крепким кофе, который необходимо пить 2-3 раза в день. Менее рискованный способ – отвар плодов кизила. А самый приятный – массаж головы. Среди самых неожиданных народных методов – употребление очищенного скипидара с сахаром, вдыхание смеси камфорного и нашатырного спирта, а также прикладывание кислой капусты к вискам.

Все же врачи настаивают - при частых головных болях стоит обратиться к специалистам и выяснить настоящую причину недомогания, а не пробовать на себе сомнительные рецепты.