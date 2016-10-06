Пока многие стремятся уехать из России, находятся те, кто в своей мечте в нее попасть не останавливаются ни перед чем. Курьезный случай произошел в пограничном пункте «Павловка» в Новосибирской области, на российско-казахстанской границе. 14 сентября 29-летний гражданин США, уроженец штата Колорадо Хулио Прието, после отказа во въезде из Республики Казахстан на территорию России, из-за отсутствия российской визы, самовольно пересек государственную границу. Но его путешествие было недолгим - он сразу же был задержан пограничным нарядом. Мужчина арестован, уголовное дело передано в Карасукский районный суд Новосибирской области. Согласно части 1 статьи 322 УК РФ (пересечение государственной границы РФ без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством), Хулио Прието грозит лишение свободы сроком до пяти лет.Гражданин Соединенных Штатов свою вину полностью признает. Сообщается что Прието направлялся в Сибирь в поисках работы.

Согласно официальным данным, публикуемым в изданиях New York Times или Wall Street Journal уровень безработицы в Америке составляет 4,9 процентов. Однако ресурс Shadowstats.com, анализирующий официальную статистику правительства США и акцентирующий внимание на ее недочетах, утверждает, что уровень безработицы катастрофический - 23 процента (данные 2015 года). То есть ее уровень близок к периоду сильнейшего кризиса в истории Америки. Американцам не хватает рабочих мест: люди вынуждены работать на нескольких работах, чтобы свести концы с концами.