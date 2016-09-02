3 сентября по 23 адресам в Петербурге пройдет традиционная ежемесячная акция по сбору вторсырья. Мероприятие организовано движением «РазДельный Сбор» при поддержке комитета по благоустройству. Присоединиться к акции и подарить вторую жизнь раздельно собранным отходам может любой житель города.



- На ежемесячных акциях в переработку принимают 10 видов изделий: пластиковые бутылки, контейнеры и прочие изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты, упаковки Тетра Пак, макулатура (не во всех районах), стеклянные банки и бутылки, металлические консервные банки, компакт-диски, - сообщили Metro организаторы акции..



В сентябре есть новшество для участников акции. В этом месяце в Адмиралтейском районе акция состоится в саду Маршала Говорова - на пересечении набережной Фонтанки и Московского проспекта. Ранее мероприятия по раздельному сбору проходили на Семеновской площади.



Все остальные привычные адреса – в силе.

Время и места проведения акций опубликованы на странице Комитета по благоустройству и в официальной группе движения «РазДельный Сбор»: https://vk.com/rsbor. Полный список и правила подготовки вторсырья отражены в инструкции: http://vk.cc/Ofnh2.



Подыскать удобный пункт приема в своем районе, чтобы сдавать отходы в переработку в любой день, можно на интерактивной карте http://recyclemap.ru/spb.