Ночью в четверг в Ленобласти ожидается туман. Об этом сообщили в МЧС России по Ленинградской области. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг 13 октября будут небольшие дожди в течение дня и северо-западный ветер скоростью от двух до шести метров в секунду. Температура воздуха днем составит до плюс восьми, ночью — до плюс четырех, в окрестностях местами до 0 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Минувшей ночью, 13 октября, на северо-востоке Ленинградской области был отмечен первый снег. По данным наблюдений, осадки в виде мокрого снега прошли в Винницах и Лодейном Поле. Причиной выпадения снега стало прохождение холодного атмосферного фронта, находящегося на периферии антициклона.

А вот в Москве прошлой ночью зарегистрирован температурный минимум. Минувшая ночь 12 октября в Москве стала самой холодной в этом осеннем сезоне – столбики термометров показали всего 1,4 градуса. В Московской области было еще холоднее - например, в Можайске было зафиксировано 6 градусов мороза.