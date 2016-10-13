Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в этом осеннем сезоне – столбики термометров показали всего 1,4 градуса.

Как сообщили ТАСС в Гидрометцентре, такая температура отмечалась на главной метеостанции города – ВДНХ. В центре Москвы – на Балчуге – было теплее, плюс 2 градуса, в Тушино – холоднее (1,3 градуса).

В столице, в отличие от Подмосковья, температура воздуха в этом сезоне еще не опускалась ниже нуля. В Можайске сегодня зафиксировано минус 6,1 градуса, в Волоколамске – 5,9 мороза, минус 4,3 было в Наро-Фоминске.

Первые слабые заморозки в области отмечались еще 12 сентября, когда в поселке Черусти "подморозило" до минус 0,6 градуса.

В прошлом году на станции ВДНХ в Москве первая отрицательная температура (минус 1,4 градуса) отмечалась 7 октября. А первые снежинки покружились 9 октября. Снежный покров до 1 см продержался пару дней.

По предварительным прогнозам синоптиков, первый снег этого сезона в Москве ожидается в ночь на понедельник, 17 октября.